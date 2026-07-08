Пропадна трибуна на стадиона на Вердер Бремен

Бетонни подпорни греди са се счупили на трибуна на стадиона на Вердер Бремен "Везерщадион", съобщиха от клуба от Първа Бундеслига в сряда. Първоначално нямаше информация за причината за щетите, а от ръководството на клуба заявиха, че първо искат да получат ясна картина за случилото се и след това ще публикуват официална позиция. Радио Бремен информира, че на стадиона вече са започнали строителни работи. Дали това е свързано със счупените бетонни подпори, все още не е известно. Първият официален домакински мач на Вердер Бремен през новия сезон е на 5 септември срещу РБ Лайпциг.

Kein Personenschaden bei Teileinsturz der Tribüne



Bei der Modernisierung des Weserstadions kam es am Mittwochnachmittag zu einem Zwischenfall. Es kam zu einem Teileinsturz des Tribünenbereiches im Oberrang (Block 53).



Alle Informationen 👉 https://t.co/2kb9tordhY#Werder pic.twitter.com/KLGhdie4Lf — Werder Updates @ BlueSky (@WerderUpdates) July 8, 2026

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Снимки: Gettyimages