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Пропадна трибуна на стадиона на Вердер Бремен

  • 8 юли 2026 | 19:56
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Пропадна трибуна на стадиона на Вердер Бремен

Бетонни подпорни греди са се счупили на трибуна на стадиона на Вердер Бремен "Везерщадион", съобщиха от клуба от Първа Бундеслига в сряда. Първоначално нямаше информация за причината за щетите, а от ръководството на клуба заявиха, че първо искат да получат ясна картина за случилото се и след това ще публикуват официална позиция. Радио Бремен информира, че на стадиона вече са започнали строителни работи. Дали това е свързано със счупените бетонни подпори, все още не е известно. Първият официален домакински мач на Вердер Бремен през новия сезон е на 5 септември срещу РБ Лайпциг.

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Снимки: Gettyimages

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