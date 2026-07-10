Вратарят на Австрия подписа с Вердер

Вердер (Бремен) подписа с вратаря на австрийския национален отбор Александер Шлагер от РБ Залцбург, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Той ще бъде конкуренция във Вердер с Карл Хайн, Маркус Колке и 19-годишния българин Стефан Смъркалев, който е в бременския клуб през последните 24 месеца.

"Доволни сме, че успяхме да привлечем Александер. Убедени сме, че той ще се впише много добре в нашия състав както в спортно отношение, така и по отношение на характера. Това означава, че влизаме в сезона с много силен екип вратари, които ще продължат да се предизвикват с изявите си. Това беше нашата цел", коментира Петер Нимайер, директор по футболните въпроси на Вердер.

Шлагер има 30 участия за националния тим Австрия, последният от които на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

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