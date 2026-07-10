Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Вердер (Бремен)
  3. Вратарят на Австрия подписа с Вердер

Вратарят на Австрия подписа с Вердер

  • 10 юли 2026 | 23:45
  • 341
  • 0
Вратарят на Австрия подписа с Вердер

Вердер (Бремен) подписа с вратаря на австрийския национален отбор Александер Шлагер от РБ Залцбург, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Той ще бъде конкуренция във Вердер с Карл Хайн, Маркус Колке и 19-годишния българин Стефан Смъркалев, който е в бременския клуб през последните 24 месеца.

"Доволни сме, че успяхме да привлечем Александер. Убедени сме, че той ще се впише много добре в нашия състав както в спортно отношение, така и по отношение на характера. Това означава, че влизаме в сезона с много силен екип вратари, които ще продължат да се предизвикват с изявите си. Това беше нашата цел", коментира Петер Нимайер, директор по футболните въпроси на Вердер.

Шлагер има 30 участия за националния тим Австрия, последният от които на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

  • 10 юли 2026 | 21:33
  • 502
  • 0
Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

  • 10 юли 2026 | 21:12
  • 8647
  • 1
Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

  • 10 юли 2026 | 20:35
  • 3101
  • 0
Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

  • 10 юли 2026 | 23:59
  • 36676
  • 335
Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

  • 10 юли 2026 | 20:16
  • 1281
  • 3
ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

  • 10 юли 2026 | 20:08
  • 512
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

Дежа вю: Испания срази Белгия след нов късен гол на познат герой

  • 10 юли 2026 | 23:59
  • 36676
  • 335
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 25965
  • 180
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 19512
  • 29
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 11604
  • 58
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 31715
  • 42
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 20907
  • 63