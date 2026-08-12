Затварят едно от летищата във Вашингтон заради състезанието от Индикар

Федералната авиационна администрация (FAA) на САЩ обяви, че ще затвори временно летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон на 23 август, за да гарантира безопасното провеждане на състезанието от Индикар в американската столица.

Припомняме, че надпреварата по улиците на Вашингтон е част от празненствата по повод 250-ия рожден ден на САЩ. Нейното провеждане беше разпоредено лично от Доналд Тръмп с президентски указ по-рано тази година.

🚨WATCH: OFFICIAL COURSE FOR @Freedom250 GRAND PRIX🚨



190+ MPH down Pennsylvania Avenue — GET READY 🏎️💨 pic.twitter.com/y1LBKkfsIJ — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) July 15, 2026

Трасето, което е с дължина от 2.7 километра и има седем завоя, като минава покрай някои от големите забележителности във Вашингтон. Самото състезание ще бъде с продължителност от цели 147 обиколки.

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Снимки: Gettyimages