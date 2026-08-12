Порше със специални ретро цветове за финала на сезона във Формула Е

Този уикенд в Лондо ще се проведат финалните две състезания от 12-ия сезон в историята на Формула Е, а отборът на Порше ще се състезава в британската столица със специални цветове.

През 2026 година Порше чества 75 години в моторспорта, а в Лондон германската марка ще се върне към един от най-успешните си периоди, а именно 80-те години на миналия век. Тогава Порше печели една победа в рали „Дакар“ и общо четири в „24 часа на Льо Ман“.

Up close: our London look 💙❤️💛 pic.twitter.com/IbZAUlehQQ — Porsche Formula E Team (@PorscheFormulaE) August 11, 2026

Всички те идват с легендарните цветове на Rothmans, които украсяват колите на марката от Щутгарт. Точно тези цветове, разбира се, без логата на Rothmans, ще бъдат и по колите на Паскал Верлайн и Нико Мюлер в Лондон този уикенд, като и двамата все още имат шанс за титлата при пилотите.

Деветима пилоти с шанс за титлата преди финалните два старта във Формула Е

Тези на Верлайн обаче са далеч по-големи, като германецът заема третото място във временното класиране със 141 точки и изоставане от пет спрямо лидера Джейк Денис. В същото време Мюлер е осми със 102 пункта на своята сметка при максимални 58, които могат да бъдат спечелени от двата състезателни дена в Лондон.

Снимки: Porsche Newsroom

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