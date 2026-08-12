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Чеко Перес разкри кое е било "най-голямото предизвикателство" при завръщането му във Формула 1

  • 12 авг 2026 | 14:28
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Серхио Перес разкри кое според него е било „най-голямото предизвикателство“ при завръщането му във Формула 1 след едногодишното отсъствие.

Перес напусна стартовата решетка в края на сезон 2024 след труден период с тима на Ред Бул. След това той прекара сезон 2025 далеч от спорта преди да се завърне в началото на тази година с изцяло новия тим на Кадилак.

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Мексиканецът беше привлечен заедно с друг ветеран, Валтери Ботас, за да водят развитието на болида и отбора въз основа на своята обратна връзка. Перес обаче подчерта, че най-голямото препятствие е било адаптирането към натоварения график, който пилотите от Формула 1 са принудени да следват.

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„Най-голямото предизвикателство, честно казано, беше да се върна към ритъма на графика на един пилот от Ф1“, заяви Перес.

„Първоначално, например, правех тест и след това получавах съобщение, че след два дни трябва да бъда в друга държава, а два дни по-късно – в трета.

„Свикването с това... човек е склонен да забрави какъв е животът на пилот от Формула 1, колко е натоварен и как всичко е разграфено. Живееш по график. За мен това беше най-трудното нещо, с което трябваше да вляза в крак. Но след два-три месеца нямах избор, така че свикнах“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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