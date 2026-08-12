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  3. Един от най-великите щангисти се завръща с идеята да стане GOAT

Един от най-великите щангисти се завръща с идеята да стане GOAT

  • 12 авг 2026 | 13:51
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Един от най-великите щангисти се завръща с идеята да стане GOAT

Един от най-великите щангисти за всички времена - Лаша Талахадзе ще се завърне към професионалните състезания. Слуховете за неговото завръщане циркулират от известно време, но всичко това вече е официално, след като грузинецът фигурира в предварителните заявки световното първенство в Нингбо през октомври.

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32-годишният трикратен олимпийски шампион не се е състезавал от последното си злато от най-важния спортен форум - в Париж 2024. След това Лаша влезе в политиката, а през тази пролетта бе част от организацията на Европейското първенство в Батуми.

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Петте най-велики постижения във вдигането на тежести

Целта пред Талахадзе ще е да стане първият щангист в историята с четири златни медала. С три към момента са Наим Сюлейманоглу, Халил Мутлу, Каки Какаяшвили, Лю Шаоджун и Пирос Димас, който пък е единственият към момента с четири медала общо - освен трите златни и един бронзов.

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