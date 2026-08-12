Задава ли се краят на сагата? Съдът отхвърли жалбата срещу вписването на Асен Златев за председател на федерацията по щанги

С решение от 12 август Софийският градски съд отхвърли жалбата на сдружение "Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бъчваров" срещу вписването на Асен Златев като председател на Българската федерация по вдигане на тежести.

Златев бе избран по време на Общото събрание на БФВТ на 15 декември 2025 година. Тогава шефът на БФВТ Стефан Ботев обяви, че няма да протестира решението на клубовете, но малко след това в съда постъпи жалба от страна на сливенския клуб "Христо Бъчваров", представляван от Пламен Братойчев. Той оспори избора на Златев и на новия Управителен съвет на федерацията, но с днешното си решение съдът отхвърля това искане като неоснователно.

При създалата се ситуация работата на Българската федерация по вдигане на тежести се оказа блокирана в последните месеци, тъй като Ботев отказа да предаде изисквания му финансов отчет за 2025 година. Това постави пред големи трудности участието на българските щангисти на европейското първенство в Батуми, а все още няма яснота и дали националите ще могат да вземат участие на световното първенство в Нинбо през октомври тази година.

Сагата във БФВТ обаче не е окончателно приключила, тъй като съдът даде двуседмичен срок на ищеца за обжалване на решението.

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