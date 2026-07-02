Петте най-велики постижения във вдигането на тежести

В света на вдигането на тежести чистата сила често се измерва с теглото на щангата. Но истинското величие се крие в съотношението между човека и метала. За да се определят най-добрите „паунд за паунд“, Международната федерация използва системата „Синклер“. Тя позволява на атлет от категория до 60 кг да бъде сравняван с гигант от супертежка категория. Ето кои са петте най-велики постижения в историята на този спорт.

5. Юрий Захаревич (СССР) – Олимпийски игри в Сеул, 1988

Петото място в нашата класация заема легендарният Юрий Захаревич. На Олимпиадата в Сеул през 1988 г., състезавайки се в категория до 110 кг, той постига феноменален двубой от 455 кг. Захаревич записва 210 кг в изхвърлянето и 245 кг в изтласкването. Този резултат му носи 489.232 точки по системата „Синклер“. Неговата доминация в края на 80-те години остава един от най-ярките примери за техническо съвършенство при тежките атлети.

4. Виктор Солодов (СССР) – Турнир „Дружба“, Варна 1984

България е била сцена на много исторически рекорди, а един от най-значимите е този на Виктор Солодов по време на турнира „Дружба“ във Варна. В категория до 90 кг Солодов събира двубой от 423г - 190 и 233. Това постижение му отрежда 489.331 точки по „Синклер“, изпреварвайки минимално Захаревич. Солодов бе известен със своята експлозивност, а резултатът му от Варна и до днес се цитира като еталон за средните категории.

3. Юрик Варданян (СССР) – Шампионат на СССР, Днепропетровск 1982

Арменският феномен Юрик Варданян е човекът, който промени представите за категория до 82.5 кг. През 1982 г. той поставя резултат, който по тогавашните изчисления му носи невероятните 490.823 точки. В Днепропетровск той записва 190 кг в изхвърлянето и 225 кг в изтласкването за общ двубой от 415 кг. Варданян е първият щангист в своята категория, който преминава границата от 400 кг в двубоя (постигнато още на Олимпиадата в Москва през 1980 г. с точно 400 кг), но върховото му постижение по „Синклер“ идва две години по-късно, затвърдявайки го като един от най-елегантните и силни атлети в историята.

2. Лаша Талахадзе (Грузия) – Световно първенство в Ташкент, 2021

Единственият съвременен атлет, който успява да разбие хегемонията на легендите от 80-те години, е грузинският колос Лаша Талахадзе. На Световното първенство в Ташкент през 2021 г. той направи нещо немислимо – двубой от 492 кг. Със собствено тегло от около 183 кг, Лаша изхвърли 225 кг и изтласка 267 кг. Макар коефициентът „Синклер“ да е по-неблагосклонен към най-тежките атлети, неговите 492.50 точки го поставят на второ място във вечната ранглиста и го правят най-силния човек, стъпвал някога на подиума.

1. Наим Сюлейманоглу (Турция/България) – Олимпийски игри в Сеул, 1988

На върха на хранителната верига стои само един човек – „Джобният Херкулес“. Постижението на Наим Сюлейманоглу от Сеул 1988 е смятано за „Еверест“ на вдигането на тежести. Състезавайки се в категория до 60 кг, Наим постига двубой от 342.5 кг (152.5 кг изхвърляне и 190 кг изтласкване). Неговият резултат по „Синклер“ е магическата цифра 500.705 точки – единственият атлет в историята, преминал границата от 500 точки. Фактът, че той изтласква 3.15 пъти собственото си тегло, остава ненадминат и до днес.

България заема специално място в тази статистика не само чрез Наим, но и чрез имена като Благой Благоев, който през 1983 г. постига двубой от 420 кг (192.5 + 227.5) в категория до 90 кг, носещ му 485.8 точки по „Синклер“. Той и до днес държи най-високия коефициент в движението изхвърляне 226.1 точки с феноменалните 195.5 кг. Асен Златев също е сред челните позиции със своя двубой от 405 кг (180+225) в категория до 82.5 кг от 1986 г., оценен на 488.4 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google