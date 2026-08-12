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  3. Енчо Керязов с приветствие по случай Международния ден на младежта

Енчо Керязов с приветствие по случай Международния ден на младежта

  • 12 авг 2026 | 10:17
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Енчо Керязов с приветствие по случай Международния ден на младежта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отбеляза Международния ден на младежта със специално приветствие към младите хора у нас.

"Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие да Ви по повод 12 август – Международния ден на младежта!

Този ден е повод да отбележим Вашата енергия, талант и смелост да търсите нови възможности, да отстоявате идеите си и да бъдете активна част от развитието на нашето общество.

Младостта носи стремеж към промяна, любопитство към света и увереност, че утрешният ден може да бъде по-добър. Именно Вашите знания, постижения и инициативност дават нови перспективи пред България. В спорта, образованието, науката, културата, предприемачеството и обществения живот младите хора всекидневно доказват, че имат силата да бъдат двигател на положителната промяна.

Наша отговорност е да насърчаваме Вашето развитие, да чуваме гласа Ви и да създаваме условия, в които талантът, способностите и идеите Ви могат да намерят своя път. Диалогът с младите хора и активното им участие в обществения живот са важна част от изграждането на по-успешна и уверена в бъдещето си България.

Продължавайте да бъдете любознателни, активни и смели. Не се страхувайте да поставяте високи цели и да защитавате това, в което вярвате. Всеки успех започва с решението да направиш първата крачка.

Пожелавам Ви здраве, вдъхновение и много поводи за гордост. Бъдете уверени и следвайте мечтите си!

Честит Международен ден на младежта!", се казва в приветствието на Керязов.

Снимка: ММС

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