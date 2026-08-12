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МОК призова спортните федерации да дадат приоритет на рутинния скрининг на психичното здраве на елитните атлети

  • 12 авг 2026 | 11:26
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МОК призова спортните федерации да дадат приоритет на рутинния скрининг на психичното здраве на елитните атлети

Спортните федерации трябва да дадат приоритет на рутинния скрининг на психичното здраве на елитните атлети, сочи доклад на Международния олимпийски комитет (МОК). В него се подчертава, че изследванията трябва да бъдат извършвани около натоварвания като концентриран тренировъчен процес за участие на големи състезания, когато подкрепата към атлетите може да има решаващо значение.

"Разглеждането на психичното състояние на елитните спортисти в динамична среда предлага допълнителна възможност за разбиране на психологическото функциониране на тази група от хора. Разпознаването на изявените разстройства на психичното им здраве остава от съществено значение", казват от МОК в изявление, публикувано от "Британския журнал за спортна медицина".

"Елитните спортисти могат да изпитват стресови реакции, свързани със състезания или временни неуспехи, които са нормална част от техния живот. Такива белези се намират и при интензивни тренировки. Поради това съществуват важни съображения, свързани с психичното здраве, дори и за спортисти, които нямат диагностицирано психично разстройство", се казва още в изявлението на МОК.

От организацията добавят, че целят да преминат към по-стандартизиран и основан на доказателства подход за управление на психичното здраве на елитните спортисти, които в периоди на интензивни тренировки за големи състезания изпитват страх от отпадане от селекциите на националните си отбори. Такава е ситуацията и при параатлетите.

"Отговорността за разпознаване, управление и превенция на симптомите за психичното разстройство се простира върху цялата екосистема на елитния спорт", завършват от МОК.

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