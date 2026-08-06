Рекорд на Карлос Насар отиде в историята - обявиха новите стандарти в щангите

Oт Международната федерация по вдигане на тежести обявиха новите световни стандарти за върхови постижения. Категориите в щангите се променят за втори път в рамките на една година, но някои килограмови разделения остават същите и съответно постигнатите рекорди или вече установени стандарти остават същите - без промяна са четири категории - до 60, до 65, до 110 и над 110 кг. Останалите четири имат известни промени - от 71 на 70 кг, от 79 на 75 кг, от 88 на 85 кг и от 94 на 95 кг.

Именно в последната се състезава спортист №1 на България Карлос Насар. За неговата категория има нови световни стандарти. В изхвърлянето то е 181 кг - с един по-малко от постижението на Алиреза Моени от Иран в досегашната категория. В изтласкването рекордът на Карлос от 222 кг е заменен със стандарт от 220 килограма. В двубоя пък стария стандарт изненадващо от 396 кг е намален на 395 въпреки че самата категория е увеличена с един килограм.

При жените промените обхващат три категории - до 49, до 57 и до 61 кг. Останалите разделения остават като досегашните и там няма корекция на рекордите и стандартите.

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