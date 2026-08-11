Примож Роглич ще премине в тима на Лото-Интермарше?

Четирикратният шампион в Обиколката на Испания Примож Роглич няма да се пенсионира в края на тази година и ще продължи да се състезава и през следващия сезон. Това твърди белгийското издание HLN.

Според информацията 36-годишният словенец ще се присъедини към тима на Лото-Интермарше. В момента той е част от състава на Ред Бул-Бора-Хансгрое, но договорът му с "биковете" изтича в края на годината.

Преди началото на настоящия сезон се спекулираше, че тази кампания ще бъде последната за Роглич, а неговият фокус ще бъде върху спечелването на Обиколката на Испания за рекордния пети път. Това обаче едва ли ще се случи тази година, тъй като преди дни словенецът е бил блъснат от кола по време на тренировка.

Според HLN шансовете на Роглич да стартира в започващата на 22 август Вуелта са 50:50. Дори и той да получи "зелена светлина" за участие, той няма да има амбиции за генерaлно класиране, се казва още в информацията.

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