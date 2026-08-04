Бодьо/Глимт показа убийствена ефективност в Белгия

Роял Юнион СЖ и Бодьо/Глимт сътвориха най-зрелищния двубой в тазвечершната програма на третия квалификационен кръг в Шампионска лига. Срещата в Остенде завърши 3:3, като гостите от Норвегия на два пъти повеждаха, а в края стигнаха до равенството с попадение в добавеното време.

Макар че свикна да надиграва далеч по-именити съперници с агресивен и резултатен футбол, този път Бодьо/Глимт игра предпазливо и отправи само 5 удара в целия мач, но трите точни от тях се превърнаха в голове.

Капитанът Патрик Берг даде аванс на гостите с перфектно изпълнен пряк свободен удар в 20-ата минута, но малко по-късно Раул Флорукс вкара за 1:1.

В 29-ата минута Бодьо/Глимт получи дузпа и Оле Бломберг я превърна в гол. Отново Флорукс изравни в самия край на първото полувреме след асистенция на Гилерме Смит.

Драмата настъпи в заключителните минути на мача. Появилият се от пейката канадски национал Промис Дейвид изправи на крака феновете на Роял Юнион СЖ с много красиво изпълнение, при което и десният страничен стълб помогна топката да спре в мрежата за 3:2.

Малко преди последния съдийски сигнал защитата на белгийците не успя да противодейства на Один Лураас Бьорнтуфт след центриране от статично положение и Бодьо-Глимт избевгна поражението.

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