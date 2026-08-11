Световната шампионка Александра Китипова продължава с Марица

Александра Китипова ще продължи да защитава цветовете на волейболния Марица (Пловдив) и през сезон 2026/2027, информираха от клуба. Посрещачката ще започне своята трета кампания с първия отбор на "жълто-сините", като ще носи екипа с номер 7.

Родената в Стара Загора волейболистка е продукт на школата на Марица, където преминава през различните възрастови формации. При подрастващите тя записва редица успехи, сред които шампионски титли с отборите на маричанки до 18 и до 20 години, както и сребърни отличия с U16 и U18. През сезон 2025-2026 завършва на трето място с девойките старша възраст и получава индивидуалната награда за най-добър изпълнител на начален удар.

С първия отбор на "жълто-сините" Китипова има два "златни дубъла" – две шампионски титли на България и две Купи България. Тя бе и част от състава, който за първи път в клубната история преодоля груповата фаза на Шампионската лига.

На международната сцена тя става световна шампионка с националния отбор на България до 19 години. Същата година завоюва и златен медал от Балканиадата U19. Преди това Китипова печели сребро от Балканиадата U18 през 2024 година и бронзово отличие от Балканиадата U16 през 2023 година.

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"Връзката на Александра с Марица има и още едно специално измерение. Тя е сестра на бившата състезателка на клуба и дългогодишна националка Лора Китипова, която също оставя своята следа с жълто-синия екип.



През сезон 2026-2027 Александра Китипова ще продължи своя път с Марица, като с номер 7 ще бъде част от състава на шампионките в битките за нови трофеи в Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.



Пожелаваме на Саша още много силни изяви, големи победи и незабравими мигове с Марица", написаха от клуба.

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