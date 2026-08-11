Калчев и Механджийски спечелиха в Смолян, първи триумф за Мишонова и Колева през сезона в плажния волейбол

Димитър Калчев и Димитър Механджийски при мъжете и Ирена Мишонова и Славина Колева при жените триумфираха в шестия кръг на Grifid Masters в Смолян - официалното държавно първенство по плажен волейбол за мъже и жени.

При дамите Мишонова и Колева дори не загубиха сет в петте изиграни мача. В полуфиналите те надиграха дуета Дарина Киндова/Ева Петрова (21:18, 21:15), а в битката за златните медали категоричният успех дойде срещу участващите за първи път тази година в Grifid Masters Рая и Вили Ценови (21::18, 21:15).

Бронзовите медали бяха спечелени от Ивет Гавраилова и Антония Николова след драматичен сблъсък с Киндова/Петрова и обрат в резултата - 18:21, 21:16, 15:7.

При мъжете Калчев и Механджийски постигнаха същия изразителен успех и не загубиха нито един сет в петте си мача. В полуфинала те нямаха затруднения с Константин Стойков и Даниел Вълев (21:10, 21:11), а във финала Борис Георгиев и Александър Цанев не намериха аргументи, с които да се противопоставят на опитните си съперници и Калчев (Кърджали) и Механджийски (Смолян) триумфираха в домашното за родопчаните състезание с 21:17 и 21:16.

И при мъжете битката за бронза се оказа по-оспорвана. В нея Стойков и Вълев спечелиха с 2:1 сета срещу Давиде Бонкомпани и Атанас Георгиев - 19:21, 21:19, 15:12.

Последният кръг на Grifid Masters е след броени дни и на 16 август в Бургас ще станат известни последните победители за сезона.

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