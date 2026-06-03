MVP от Русия е новото попълнение на Монтана

MVP на Младежката лига в Русия през 2026 година е новото попълнение на Монтана.

Тимофей Бенкович от Локомотив-СШОР (Новосибирск), който бе избран за най-полезен състезател на финалите през 2026 година, ще е новото звездно попълнение в селекцията на Даниел Пеев в Монтана.

Тимофей Бенковеч, който на 26 август ще навърши 19 години, играе на поста посрещач - висок е 204 сантиметра и е част от тима на Локомотив-СШОР (Новосибирск), който българският специалист Георги Петров изведе да златен требъл през този сезон.

Георги Петров със златен требъл в Русия!

Въпреки крехката си възраст, Тимофей Бенкович често попадаше и в заявките на Пламен Константинов и влизаше в игра за мъжкия тим на Локомотив (Новосибирск).

Бенкович направи своя дебют в Суперлигата през сезон 2025/26, като взе участие в 5 мача и отбеляза 2 точки.

Двуметровият посрещач беше избран за най-полезен играч (MVP) на Младежката лига през 2026 г. В рамките на 31 мача той реализира 394 точки с 50% ефективност в атака (321/636) и 53% позитивно посрещане. Статистиката му включва още 24 аса и 49 блока. Бенкович е двукратен шампион на Младежката лига и носител на Купата на Младежката лига.

През изминалия сезон отборът на Монтана завърши на 8-о място в българското първенство.

Преди него за Монтана са играли и други руски волейболисти, също под наем от Локомотив (Новосибирск): Константин Абаев (2017/18), Кирил Клец (2017/18), Максим Крескин (2020/21), Максим Сапожков (2020/21) и Василий Молотков (2024/25).

Любопитна подробност е, че Тимофей Бенкович е брат на друг волейболист - Антон Аношко.

25-годишният разпределител бе част от младежкия национален отбор на Русия.

През този сезон двамата братя се срещнаха по време на двубоя МГТУ - Локомотив (Новосибирск) 2:3 в Москва, но и двамата не се появиха в игра.

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