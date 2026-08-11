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  3. Берое се подсили в подкошието с канадец

Берое се подсили в подкошието с канадец

  • 11 авг 2026 | 15:06
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Берое се подсили в подкошието с канадец

Берое привлече канадеца Патрик Емилиен, съобщиха от клуба. Той е второто чуждестранно попълнение в състава преди началото на новия сезон след американеца Даниел Сейлър.

"Добре дошъл в Стара Загора, Патрик! Пожелаваме ти здраве, късмет и много успехи със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

Берое обяви първо чуждестранно попълнение
Берое обяви първо чуждестранно попълнение

Патрик Емилиен е на 26 години, висок е 201 см и играе на позиции 4 и 5. Професионалната му кариера преминава през отбори в Канада, Австралия, Австрия, Финландия, а за последно е част от немския Тюбинген, където за 22 мача е със средни показатели от 8.7 точки и 3.9 борби.

Канадецът е четвърто ново попълнение в състава преди началото на новия сезон в Националната баскетболна лига. Освен Даниел Сейлър Берое привлече Кръстомир Михов и Момчил Кадиев.

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Снимки: Imago

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