ЛеБрон Джеймс разкри, че е одобрил заснемането на документална поредица за кариерата му в НБА

Доближавайки се към края на кариерата си, баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс разкри, че е одобрил заснемането на документална поредица, която да покаже работата му зад кулисите.

Следвайки примера на Майкъл Джордан, чиято кариера беше показана в документалния сериал "The Last Dance", 41-годишният ветеран заяви в епизод на подкаста Boardroom Talks, че смята проектът да представи играта му в заключителните му години в НБА.

"Работя и по доста интересен документален филм. Когато го завършим, очаквам той да бъде наистина страхотен", заяви ЛеБрон Джеймс пред американския бизнесмен Рич Клайман, който е водещ на предаването.

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Потвърждението е първият случай, в който баскетболистът признава за продукцията, след като в продължение на месеци се спекулираше относно нейното заснемане.

Въпреки че детайлите около нея все още не са ясни, информация от близки до играча източници гласи, че от близо десетилетие се събират редки и непоказани кадри от терена и извън него, включително за скорошното решение на Джеймс да потърси пети шампионски пръстен с отбора на Филаделфия 76ърс.

Ранните данни сочат към прилики с популярната поредица за кариерата на Майкъл Джордан, която излезе през 2020 година по платформата Netflix и впоследствие спечели награда "Еми".

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