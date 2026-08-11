Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще довършва започнатото срещу Кайрат - на живо от Туркестан преди ключовия реванш
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. ЛеБрон Джеймс разкри, че е одобрил заснемането на документална поредица за кариерата му в НБА

ЛеБрон Джеймс разкри, че е одобрил заснемането на документална поредица за кариерата му в НБА

  • 11 авг 2026 | 15:20
  • 547
  • 0
ЛеБрон Джеймс разкри, че е одобрил заснемането на документална поредица за кариерата му в НБА

Доближавайки се към края на кариерата си, баскетболната суперзвезда ЛеБрон Джеймс разкри, че е одобрил заснемането на документална поредица, която да покаже работата му зад кулисите.

Следвайки примера на Майкъл Джордан, чиято кариера беше показана в документалния сериал "The Last Dance", 41-годишният ветеран заяви в епизод на подкаста Boardroom Talks, че смята проектът да представи играта му в заключителните му години в НБА.

"Работя и по доста интересен документален филм. Когато го завършим, очаквам той да бъде наистина страхотен", заяви ЛеБрон Джеймс пред американския бизнесмен Рич Клайман, който е водещ на предаването.

ЛеБрон Джеймс коментира с чувство за хумор това, че вече не е съотборник със сина си
ЛеБрон Джеймс коментира с чувство за хумор това, че вече не е съотборник със сина си

Потвърждението е първият случай, в който баскетболистът признава за продукцията, след като в продължение на месеци се спекулираше относно нейното заснемане.

Въпреки че детайлите около нея все още не са ясни, информация от близки до играча източници гласи, че от близо десетилетие се събират редки и непоказани кадри от терена и извън него, включително за скорошното решение на Джеймс да потърси пети шампионски пръстен с отбора на Филаделфия 76ърс.

Ранните данни сочат към прилики с популярната поредица за кариерата на Майкъл Джордан, която излезе през 2020 година по платформата Netflix и впоследствие спечели награда "Еми".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Италианския Уемби се цели в Топ 10 на драфта на НБА

Италианския Уемби се цели в Топ 10 на драфта на НБА

  • 11 авг 2026 | 16:53
  • 309
  • 0
14 клуба заявиха желание за участие в А група

14 клуба заявиха желание за участие в А група

  • 11 авг 2026 | 16:21
  • 422
  • 0
Ню Йорк срещу ЛеБрон и компания на старта на новия сезон в НБА

Ню Йорк срещу ЛеБрон и компания на старта на новия сезон в НБА

  • 11 авг 2026 | 16:14
  • 364
  • 0
Политехника не спира с трансферите, обяви шесто ново попълнение

Политехника не спира с трансферите, обяви шесто ново попълнение

  • 11 авг 2026 | 16:10
  • 385
  • 0
Седем отбора подадоха заявки за участие в женското баскетболно първенство на България

Седем отбора подадоха заявки за участие в женското баскетболно първенство на България

  • 11 авг 2026 | 15:50
  • 551
  • 0
Берое се подсили в подкошието с канадец

Берое се подсили в подкошието с канадец

  • 11 авг 2026 | 15:06
  • 565
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

11-те на Кайрат и Левски, "сините" със същия състав от първия мач

  • 11 авг 2026 | 16:50
  • 8062
  • 24
Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

Над 15 000 армейци вече имат билет за ЦСКА - Макаби (Тел Авив)

  • 11 авг 2026 | 13:30
  • 10126
  • 69
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 13454
  • 70
Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

Джанлоренцо Бленджини удължи договора си като селекционер на България

  • 11 авг 2026 | 12:14
  • 9112
  • 7
Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

Тръмп се хвърли да защитава Инфантино: ФИФА би допуснала ужасна грешка, ако го замени

  • 11 авг 2026 | 09:36
  • 8178
  • 39
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 11688
  • 1