Седем отбора подадоха заявки за участие в женското баскетболно първенство на България

Общо седем клуба подадоха заявки за участие в първенството на България по баскетбол за жени (А група - жени) през следващия сезон 2026/2027.

Срокът за подаване на необходимите документи за това изтече на 10 август, информираха от Българската федерация по баскетбол на официалния си сайт.

Отборите, изразили официално желание да бъдат част от женската А група са Славия, Локомотив София, Берое Стара Загора, Монтана 2003, Рилски спортист, Септември 97 и Шампион 2006.

През миналия сезон 2025/2026 елитното първенство на страната при жените се проведе във формат от само три тима, като четвърти сборен отбор бе включен за финалите в турнира за Купата на България и плейофите в шампионата.

БТА напомня, че преди ден от баскетболен клуб Славия призова в социалните мрежи за подкрепа към своята кампания Slavia Nation.

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