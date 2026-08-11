Пето ново попълнение за Политехника

Политехника (Дупница) представи петото си ново попълнение за дебютния сезон в Националната баскетболна лига за мъже.

"В лилаво-оранжевото семейство се завръща един от перспективните млади български състезатели - Янислав Димитров!

Яни вече познава отлично клуба и обстановката в Дупница, след като през сезон 2023/24 защитаваше екипа на Политехника. Сега той се завръща при нас, за да бъде част от историческия първи сезон на отбора в НБЛ. Високият 202 см баскетболист може да играе на позициите гард и крило. Неговите ръст, атлетизъм и универсалност му позволяват да бъде полезен в различни роли и в двете фази на играта.

Янислав преминава през школите на НСА и Спортни таланти, преди да продължи развитието си в силната юношеска система на Балкан Ботевград. С екипа на Балкан той печели шампионската титла и Купата на БФБ при юношите до 18 години през 2025 г. През следващия сезон отново става шампион на България - този път при юношите до 19 години. През сезон 2025/26 Димитров трупа ценен опит и в мъжкия баскетбол, като дебютира в НБЛ с отбора на Ботев 2012 Враца. Представянето му заслужава и повиквателна за разширения състав на националния отбор на България до 20 години", написаха от клуба в профила си в социалната платформа Фейсбук.

"Със завръщането на Янислав продължаваме последователната си политика да даваме възможност за развитие на млади и амбициозни български баскетболисти. Вярваме, че неговият потенциал, енергия и желание за израстване ще бъдат важна част от изграждането на конкурентоспособен отбор за НБЛ", добавиха от Политехника.

Преди дни дупничани обявиха и трансфера на 22-годишния черногорски баскетболист Филип Бошкович. Високият 206 см състезател играе на позициите тежко крило и център.

Снимка: BC Polytechnica/Facebook

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google