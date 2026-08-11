ЛеБрон Джеймс коментира с чувство за хумор това, че вече не е съотборник със сина си

ЛеБрон Джеймс, който наскоро премина във Филаделфия, коментира с чувство за хумор раздялата със сина си Брони Джеймс, който остана в ЛА Лейкърс.

"Имам син на почти 22 години, който вече ми е бивш съотборник. Това е весело", заяви през смях Джеймс.

Следващият сезон ще бъде трети за Брони Джеймс в лигата и първи, в който няма да играе рамо до рамо с баща си. По-рано се появи информация, че "Езерняците" нямат намерение да разменят младия гард и са "щастливи да го задържат" в състава си.

"I have an almost 22-year-old son who is now my former teammate, which is hilarious.”



— LeBron James. 🤣💀



(h/t @ohnohedidnt24)



pic.twitter.com/XYcd6M0Mmr — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 11, 2026

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Снимки: Gettyimages