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  3. ЛеБрон Джеймс коментира с чувство за хумор това, че вече не е съотборник със сина си

ЛеБрон Джеймс коментира с чувство за хумор това, че вече не е съотборник със сина си

  • 11 авг 2026 | 12:49
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ЛеБрон Джеймс коментира с чувство за хумор това, че вече не е съотборник със сина си

ЛеБрон Джеймс, който наскоро премина във Филаделфия, коментира с чувство за хумор раздялата със сина си Брони Джеймс, който остана в ЛА Лейкърс.

"Имам син на почти 22 години, който вече ми е бивш съотборник. Това е весело", заяви през смях Джеймс.

Следващият сезон ще бъде трети за Брони Джеймс в лигата и първи, в който няма да играе рамо до рамо с баща си. По-рано се появи информация, че "Езерняците" нямат намерение да разменят младия гард и са "щастливи да го задържат" в състава си.

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Снимки: Gettyimages

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