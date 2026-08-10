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Берое обяви първо чуждестранно попълнение

  • 10 авг 2026 | 17:53
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Берое обяви първо чуждестранно попълнение

Берое обяви привличането на своето първо чуждестранно попълнение за новия сезон. Старозагорци представиха официално американеца Даниел Сейлър на своята страница във Фейсбук.

Баскетболистът е на 24 години, висок е 211 сантиметра и играе на позицията на центъра. Има един професионален сезон зад гърба си в датския Свендборг, където за 35 мача е със средни показатели от 9 точки, 7,8 борби и 2,4 чадъра. През лятото подписва краткосрочен договор с новозеландския Нелсън Джайънтс и записва седем мача, в които показателите му са 10,4 точки, 6,7 борби, 1,1 чадъра.

Даниел Сейлър е третото ново попълнение в състава преди началото на новия сезон след Кръстомир Михов и Момчил Кадиев.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое"/Фейсбук

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