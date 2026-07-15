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  3. Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

  • 15 юли 2026 | 14:31
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Метростанция "Стадион Георги Аспарухов" е готова

Метростанцията в столичния квартал "Сухата река", която ще носи името на стадиона на Левски - "Георги Аспарухов", вече е готова. Удължението на М3 с три нови станции до Левски-Г е пред приключване и се очаква дата за откриването през август.

Синьо-бялата визуална линия, спортните елементи и детайлите в интериора създават естествена връзка с мястото и с един от неговите най-разпознаваеми символи, а именно - "Герена". Инженерният и строителният екип на "Джи Пи Груп" АД работи в постоянна координация с проектантските и техническите екипи, защото при обект от такъв мащаб всеки етап изисква прецизно планиране, контрол и високи изисквания към качеството

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