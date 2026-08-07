Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Академия БФС завърши първата си тренировъчна седмица

Академия БФС завърши първата си тренировъчна седмица

  • 7 авг 2026 | 13:49
  • 1192
  • 1
Академия БФС завърши първата си тренировъчна седмица

Първият випуск на Академия БФС завърши своята дебютна тренировъчна седмица, поставяйки основите на ежедневния процес, който ще бъде в основата на развитието на младите футболни таланти. След официалния старт на проекта и първите занимания през седмицата, възпитаниците на Академия БФС преминаха през интензивна тренировъчна програма, включваща занимания както на изкуствен, така и на естествен терен, организирани в сутрешни и следобедни сесии.

Програмата бе съобразена с постепенното адаптиране на футболистите към ритъма на работа в академията и съчетаваше тренировки, възстановяване и ежедневен режим. Кулминацията на първата тренировъчна седмица бе двустранната игра на основния терен на базата в Бояна, която даде възможност на треньорския щаб да направи първи цялостни наблюдения върху качествата на играчите в реална игрова среда.

За младите футболисти това бе и възможност да приложат на практика принципите, върху които започна да се изгражда работата в Академия БФС. Под ръководството на старши треньора Иван Капитански и неговия екип заниманията през изминалите дни бяха насочени към изграждане на основни игрови принципи, техническо усъвършенстване, правилни навици в тренировъчния процес и адаптация към високите стандарти, които Академия БФС ще следва в ежедневната си работа.

Освен футболното развитие, сериозен акцент през първата седмица беше поставен върху дисциплината, организацията и колективния дух. Младите футболисти се адаптираха към режима на академията, който ще съчетава спортна подготовка, образование, възстановяване и изграждане на личностни качества - ключови елементи от философията на проекта.

След приключването на първата тренировъчна седмица възпитаниците на Академия БФС ще се възползват от кратък уикенд за почивка и време със своите семейства, а тренировъчният процес ще бъде подновен в началото на следващата седмица съгласно програмата на академията.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
  • 18109
  • 13
Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 3398
  • 3
Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 1600
  • 6
Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

  • 7 авг 2026 | 15:28
  • 648
  • 1
Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 7 авг 2026 | 15:08
  • 3174
  • 5
Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

  • 7 авг 2026 | 14:56
  • 1488
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 33388
  • 67
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 19851
  • 115
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8438
  • 15
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 9353
  • 16
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28412
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8410
  • 10