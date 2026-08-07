Академия БФС завърши първата си тренировъчна седмица

Първият випуск на Академия БФС завърши своята дебютна тренировъчна седмица, поставяйки основите на ежедневния процес, който ще бъде в основата на развитието на младите футболни таланти. След официалния старт на проекта и първите занимания през седмицата, възпитаниците на Академия БФС преминаха през интензивна тренировъчна програма, включваща занимания както на изкуствен, така и на естествен терен, организирани в сутрешни и следобедни сесии.

Програмата бе съобразена с постепенното адаптиране на футболистите към ритъма на работа в академията и съчетаваше тренировки, възстановяване и ежедневен режим. Кулминацията на първата тренировъчна седмица бе двустранната игра на основния терен на базата в Бояна, която даде възможност на треньорския щаб да направи първи цялостни наблюдения върху качествата на играчите в реална игрова среда.

За младите футболисти това бе и възможност да приложат на практика принципите, върху които започна да се изгражда работата в Академия БФС. Под ръководството на старши треньора Иван Капитански и неговия екип заниманията през изминалите дни бяха насочени към изграждане на основни игрови принципи, техническо усъвършенстване, правилни навици в тренировъчния процес и адаптация към високите стандарти, които Академия БФС ще следва в ежедневната си работа.

Освен футболното развитие, сериозен акцент през първата седмица беше поставен върху дисциплината, организацията и колективния дух. Младите футболисти се адаптираха към режима на академията, който ще съчетава спортна подготовка, образование, възстановяване и изграждане на личностни качества - ключови елементи от философията на проекта.

След приключването на първата тренировъчна седмица възпитаниците на Академия БФС ще се възползват от кратък уикенд за почивка и време със своите семейства, а тренировъчният процес ще бъде подновен в началото на следващата седмица съгласно програмата на академията.

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