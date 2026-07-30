Създават първия официален химн на детско-юношеския футбол в България

Българският футболен съюз, съвместно с МУЗИКАУТОР, поставя началото на проект за създаването на първия официален химн на детско-юношеския футбол в България. Инициативата е част от кампанията "Светилник" на организацията и има за цел да обедини български автори в създаването на песен, която да вдъхновява младите футболисти и да утвърждава ценностите, които спортът възпитава.

Новият химн ще носи послания за честна игра, уважение, постоянство, приятелство и силата на отбора – принципи, които Българският футболен съюз последователно развива чрез своите програми за детско-юношески футбол. Песента ще звучи по време на турнири, фестивали, първенства и други футболни инициативи с участието на деца, организирани или подкрепяни от БФС, превръщайки се в официалния музикален символ на детско-юношеския футбол в страната.

"Българският футболен съюз последователно надгражда своите програми за развитие на детско-юношеския и ученическия спорт, защото вярваме, че футболът възпитава не само добри състезатели, но и добри хора. Чрез играта се изграждат дисциплина, уважение, работа в екип и отговорност. Създаването на официален химн е естествено продължение на тази мисия – той ще обединява участниците, ще им дава самочувствие и ще превърне всяко футболно събитие в още по-вдъхновяващо преживяване", заяви изпълнителният директор на Българския футболен съюз Андрей Петров.

Проектът разширява обхвата на кампанията "Светилник", като за първи път инициативата излиза извън училищната среда и насочва усилията си към развитието на детско-юношеския футбол.

"Вярваме, че музиката е много повече от изкуство – тя възпитава, обединява и изгражда ценности. Когато децата пеят заедно и спортуват заедно, те се учат на уважение, взаимопомощ и честна игра. Именно затова за нас този химн не е просто песен, а възможност чрез силата на авторската музика да допринесем за изграждането на моралния облик на следващото поколение", подчерта изпълнителният директор на МУЗИКАУТОР Иван Димитров.

Финалният запис на химна ще бъде реализиран с подкрепата на Българското национално радио.

"За Българското национално радио е истинска привилегия да подкрепи проект, който съчетава силата на музиката и възпитателната роля на спорта. Нашите музикални състави повече от седем десетилетия съхраняват и развиват българската музикална култура. Вярвам, че записът на този химн ще създаде произведение, което ще вдъхновява поколения деца и ще се превърне в символ", посочи генералният директор на БНР Милен Митев.

Премиерата на песента ще се състои по време на официално събитие на Българския футболен съюз, а с реализирането на тази инициатива БФС продължава да развива проекти, които утвърждават ролята на футбола като средство за възпитание, социално включване и изграждане на ценности. Новият химн ще бъде символ на общността на младите футболисти и още една стъпка към създаването на позитивна среда за развитието на бъдещите поколения в българския футбол.

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