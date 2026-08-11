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Топката от „Божията ръка“ на Марадона отива на търг

  • 11 авг 2026 | 05:03
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Топката от „Божията ръка“ на Марадона отива на търг

Топката, която завинаги ще бъде свързана с един от най-противоречивите и емблематични моменти в историята на футбола, отново ще бъде в центъра на вниманието. Кълбото, с което Диего Марадона отбеляза прочутия гол с „Божията ръка“ срещу Англия на Световното първенство през 1986 г., ще бъде продадено на търг през август, с начална цена от 2,2 милиона евро.

Търгът, организиран от американската „Херитидж Оукшънс“, ще се проведе между 21 и 23 август, като началната цена е 2,5 милиона долара (около 2,2 милиона евро). Въпреки това, очакванията са много по-високи: аукционната къща вярва, че наддаванията могат да надхвърлят 8,6 милиона евро, превръщайки предмета в един от най-ценните спомени от футболен мач.

Предметът присъства в прочутия мач между Аржентина и Англия от четвъртфиналите на Световното първенство през 1986 г., изигран на 22 юни в Мексико Сити. В среща, натоварена със символика, само четири години след Фолклендската война, Марадона написа две от най-известните страници в кариерата си — и, любопитно, напълно противоположни.

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В 51-ата минута аржентинският капитан изпревари вратаря Питър Шилтън и отклони топката с ръка във вратата. Тунизийският съдия Али Бенасьор зачете гола, а след мача Марадона описа ситуацията, между ирония и провокация, като „Божията ръка“.

Четири минути по-късно аржентинецът направи този мач още по-легендарен. Тръгна от собствената си половина, преодоля четирима противници, премина покрай вратаря и отбеляза един от най-изключителните голове в историята на световните първенства. Аржентина спечели с 2:1, класира се за полуфиналите и в крайна сметка спечели трофея, побеждавайки Федерална република Германия с 3:2 на финала.

Фланелката, която Марадона носеше в този мач, беше продадена през 2022 г. за осем милиона евро. Сега е ред на топката, която беше на терена в онзи исторически следобед, да достигне истинско състояние.

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