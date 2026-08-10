Теодор Стефанов за успешния старт на Родопа

Родопа (Смолян) победи в Пловдив, втория отбор на Локомотив с 3:0. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

Родопа започна с категоричен успех в Пловдив

Теодор Стефанов, старши треньор на гостите коментира пред Sportal.bg.

„От резултата може да се тълкува, че мача е бил лесен за нас. Напротив, беше доста трудно. Съперникът е добър. Имаха си своите шансове да отбележат гол. Ние обаче изиграхме 90-те минути перфектно. Най-радващото е, че действахме като отбор. Всички футболисти се раздадоха максимално. Ограничихме грешките до минимум и резултата е на лице. Ако продължаваме така, ще запишем още положителни резултати“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google