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Тежък удар по Родопа

  • 23 юли 2026 | 17:53
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Тежък удар по Родопа

Играещият треньор на Родопа (Смолян) Теодор Стефанов днес претърпя успешна операция на левия крак в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ в София, пише в клубния сайт.

Хирургичната интервенция е извършена от д-р Георги Петров заради увреден менискус. Въпреки че травмата е създавала сериозни проблеми повече от шест месеца, Стефанов не е прекъсвал участието си в тренировките и официалните срещи на „зелено-белите“, като е продължил да играе въпреки болките.

След операцията играещият треньор благодари на д-р Георги Петров за професионализма, отношението и положените грижи.

Към момента Теодор Стефанов остава под лекарско наблюдение в болницата, а след изписването му предстои възстановителен период и рехабилитация.

Докато играещият треньор се възстановява, тренировъчният процес на Родопа се води от капитана на отбора Владимир Драмалиев, който работи по предварително изготвените указания на Стефанов.

В клуба са уверени, че след приключване на възстановяването Теодор Стефанов ще се завърне възможно най-скоро край тъчлинията и на терена, за да продължи да помага на „Родопа“ през новия сезон.

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