Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Петър Драганов спечели титла в родния Созопол

Петър Драганов спечели титла в родния Созопол

  • 10 авг 2025 | 09:36
  • 312
  • 0
Петър Драганов спечели титла в родния Созопол

Петър Драганов постигна най-големия успех в кариерата си, спечелвайки славянския пояс на Световния боксов съвет в суперполусредна категория. В 10-рундов мач в Созопол той победи убедително аржентинеца Родриго Кория със съдийско решение, записвайки 12-а поредна победа (7 с нокаут) от 12 професионални двубоя.

Събитието беше успешно и за още петима български боксьори – Димитър Димитров, Мартин Иванов и Здравко Попов постигнаха победи с нокаут, докато Никола Стоянов и Тинко Банабаков се наложиха по точки.

Това е първата професионална титла за Драганов и първият му мач, в който изиграва пълни 10 рунда. С успеха си той ще влезе в топ 100 на световната ранглиста. След мача боксьорът благодари на семейството си, екипа си и кмета на Созопол, призовавайки хората да мечтаят и да се трудят.

“Аз мечтаех да вдигна пояса тук в Созопол! Сега нямам търпение за още титли! Господ награждава тези, които се трудят”, каза Петър.

В знак на благородство, Драганов дари своите ръкавици за благотворителна инициатива с образователна насоченост към деца.

Двубоят на Драганов започна с проучвателен първи рунд, но от втория българинът повиши темпото, пласирайки точни комбинации и демонстрирайки отличен тайминг при контраатаките. Кория търсеше ударите в тялото, но в четвъртия рунд бе свален на пода след тежък десен прав. Откритото точкуване показа категорична преднина за Драганов.

В шестия рунд аржентинецът имаше своя най-силен момент, пласирайки няколко чисти удара, но българинът запази инициативата. Кория започна да рискува и да вдига темпото, но след осмия рунд Драганов водеше убедително по точки. До края той поддържаше високо темпо, а финалните резултати 99:91, 98:91 и 97:93 потвърдиха безапелационната му победа.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джон Джоунс официално поднови кариерата си

Джон Джоунс официално поднови кариерата си

  • 9 авг 2025 | 14:56
  • 2565
  • 1
Хамзат Чимаев подхожда изключително сериозно към UFC 319

Хамзат Чимаев подхожда изключително сериозно към UFC 319

  • 9 авг 2025 | 14:07
  • 991
  • 2
Нгану се скарал и с ръководството на PFL

Нгану се скарал и с ръководството на PFL

  • 8 авг 2025 | 16:47
  • 1860
  • 0
България с трима състезатели в кикбокса на Световните игри в Чънгду

България с трима състезатели в кикбокса на Световните игри в Чънгду

  • 8 авг 2025 | 16:28
  • 1182
  • 1
Созопол посреща първия у нас международен турнир по плажна борба

Созопол посреща първия у нас международен турнир по плажна борба

  • 8 авг 2025 | 15:17
  • 795
  • 0
Никола Дипчиков покани Стъки на спаринг като с Офелия Туджарова

Никола Дипчиков покани Стъки на спаринг като с Офелия Туджарова

  • 8 авг 2025 | 14:16
  • 2256
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 7435
  • 12
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 4181
  • 6
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 47658
  • 9
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 944
  • 0
4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 44083
  • 142
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 19180
  • 6