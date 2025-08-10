Петър Драганов спечели титла в родния Созопол

Петър Драганов постигна най-големия успех в кариерата си, спечелвайки славянския пояс на Световния боксов съвет в суперполусредна категория. В 10-рундов мач в Созопол той победи убедително аржентинеца Родриго Кория със съдийско решение, записвайки 12-а поредна победа (7 с нокаут) от 12 професионални двубоя.

Събитието беше успешно и за още петима български боксьори – Димитър Димитров, Мартин Иванов и Здравко Попов постигнаха победи с нокаут, докато Никола Стоянов и Тинко Банабаков се наложиха по точки.

Това е първата професионална титла за Драганов и първият му мач, в който изиграва пълни 10 рунда. С успеха си той ще влезе в топ 100 на световната ранглиста. След мача боксьорът благодари на семейството си, екипа си и кмета на Созопол, призовавайки хората да мечтаят и да се трудят.

“Аз мечтаех да вдигна пояса тук в Созопол! Сега нямам търпение за още титли! Господ награждава тези, които се трудят”, каза Петър.

В знак на благородство, Драганов дари своите ръкавици за благотворителна инициатива с образователна насоченост към деца.

Двубоят на Драганов започна с проучвателен първи рунд, но от втория българинът повиши темпото, пласирайки точни комбинации и демонстрирайки отличен тайминг при контраатаките. Кория търсеше ударите в тялото, но в четвъртия рунд бе свален на пода след тежък десен прав. Откритото точкуване показа категорична преднина за Драганов.

В шестия рунд аржентинецът имаше своя най-силен момент, пласирайки няколко чисти удара, но българинът запази инициативата. Кория започна да рискува и да вдига темпото, но след осмия рунд Драганов водеше убедително по точки. До края той поддържаше високо темпо, а финалните резултати 99:91, 98:91 и 97:93 потвърдиха безапелационната му победа.