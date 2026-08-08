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Любо Пенев: Понякога футболът не е справедлив

  • 8 авг 2026 | 21:12
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Наставникът на Локомотив (София) Любослав Пенев бе разочарован от загубата с 1:3 от ЦСКА 1948. Специалистът е на мнение, че “железничарите” не са заслужавали поражението, но не са успели да се възползват от създадените положения най вече през първото полувреме.

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“Направихме много силно първо полувреме, но за съжаление понякога футболът не е справедлив. Имаме първата част шест удара във вратата. Липса на ефективност, а след това и наивни грешки - трудно ще спечелим така точки. Не бяхме далеч от равния в края на мача. Имаше и доста отсъждания, които бяха спорни. При първия гол е или фаул за противника или тъч за нас, а той отсъжда тъч за съперника. Имаме много неща, които трябва да коригираме и напаснем. В много моменти играехме добре. Ако правим подаръци, нещата няма да са добре за нас. Работа и търпение ни трябва. Нещата ще се получат”, каза Пенев.

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