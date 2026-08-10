Николай Жечев за хикса в Казанлък

1:1 приключиха в Казанлък, местния Розова долина и едноименния тим на Ямбол. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол се измъкна накрая в Казанлък

Николай Жечев, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Не играхме това, което можем и което показвахме в контролите. Домакините от Казанлък поведоха през първото полувреме общо взето с едно от малкото си положения, но след допусната наша грешка. На полувремето направих някои корекции в състава и за щастие все пак успяхме да изравним в края на двубоя. Имахме още две ситуации, в които излизахме сами срещу вратаря, но не успяхме да ги реализираме. Направих принудителна смяна още в 25-ата минута, когато Янаки Панайотов изпита болки и не успя да продължи. На негово място в игра пуснах Хайри Саралиев. През втората част влязоха още Мирослав Христов, Мирослав Илиев и Радослав Динев, който вкара и попадението“.

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