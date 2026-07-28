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Ново попълнение в Ямбол

  • 28 юли 2026 | 11:36
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Ново попълнение в Ямбол

ФК Ямбол привлече още едно ново попълнение. Това е Мирослав Илиев. Футболистът е роден на 18 април 2001 година и играе като офанзивен полузащитник/крило, включително и нападател. До момента в кариерата си е играл за Димитровград, Борислав (Първомай) и Хасково, където бе за последно. Той тренира с новите си съотборници, взе участие в контролите, като дори отбеляза и попадение при победата срещу Розова долина с 3:1 преди няколко дни. Добре дошъл, Мирослав.

"Пожелаваме ти здраве, успех и много щастливи моменти в нашето семейство. Само Ямбол!", написаха от клуба.

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