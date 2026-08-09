Илиан Илиев: Трудно мога да си обясня този срив

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев не скри разочарованието си след загубата с 2:3 от Лудогорец. "Моряците" допуснаха три гола в рамките на 6 минути в началото на второто полувреме и въпреки че се опитаха да стигнат поне до точката днес, останаха с празни ръце.

"Трудно мога да си обясня този срив за 8 минути. След такива резултати е нормално да има малко несигурност в отбора. Затова предпочетохме да играем с трима централни защитници. Това ни даде някакво предимство през първата част. Успяхме да отбележим, но няма как да се обясни влизането във второто полувреме. А и да си го обясним, не е нормално.

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След това се опитахме да се върнем в мача. Имаше реакция от отбора, можеше и да изравним в края. С изключение на тези 15-20 минути, през останалото време имаше реакция от предните резултати. За съжаление тази реакция не доведе до резултат като точки.

Крилата ни не носят тази продуктивност. Днес горе-долу се представиха добре тези, които влязоха. Трябва да си върнем малко увереността. Този срив не е нормален. Грешките са част от играта. Трябва да си изчистим главите. Знаем, че първенството е дълго", каза

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Снимки: Startphoto