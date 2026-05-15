Фабио Уордли ще се възползва от клаузата за реванш с Даниел Дюбоа

По-малко от седмица след като беше победен в 11-ия рунд от Даниел Дюбоа, Фабио Уордли активира клаузата за реванш.

Сблъсъкът, който завърши с коронясването на Дюбоа като нов носител на пояса на WBO в тежка категория, беше изключително тежък и за двамата боксьори. Дюбоа се изправи след нокдауни в първия и третия рунд и наложи продължителна преса над съперника си. Лицето на Уордли беше тежко увредено и въпреки че той не спираше да отвръща на ударите, мнозина смятаха, че двубоят е трябвало да бъде прекратен по-рано от съдията Хауърд Фостър, който го направи в предпоследния рунд.

В разговор със Sky Sports Уордли заяви: „Боксовият свят познава моя характер и съботната вечер го доказа без капка съмнение. Това беше битка за историята, но допуснах някои грешки, които ще поправя в реванша. Поздравления за Даниел, но идвам за теб... и за моя пояс“, добави той.

Уордли беше обявен за шампион на WBO, без да е печелил мач за титлата. Олександър Усик оваканти пояса, а Уордли, който победи Джоузеф Паркър миналата година, за да спечели статут на временен шампион, беше повишен в ранг.

31-годишният боксьор, чийто актив падна до 20-1-1 (19 с нокаут) след загубата от Дюбоа, изчаква лицевите му травми да заздравеят, но не се е нуждаел от болнично лечение след мача.