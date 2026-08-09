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Румяна Стоянова остана четвърта във финал В в Пловдив

  • 9 авг 2026 | 13:16
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Румяна Стоянова остана четвърта във финал В в Пловдив

Българската скифьорка Румяна Стоянова завърши на четвърта позиция във финал В на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на Гребната база в Пловдив.

Стоянова, която в събота финишира на пета позиция в своя полуфинал, днес даде време от 7:54.66 минути в гонката за разпределяне на местата от седмо до дванадесето.

Тя отстъпи на представителките на Дания, Хърватия и Белгия, които заеха съответно местата от първо до трето във финал В. По този начин българката завършва десета в крайното класиране в дисциплината скиф.

Това бе и последно българско участие на планетарния шампионат в Пловдив.

Пловдив ще домакинства на Световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027-а
Пловдив ще домакинства на Световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027-а

Президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан обяви, че през 2027 година градът ще приеме и Световните първенства до 19 и до 23 години.

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Снимки: Startphoto

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