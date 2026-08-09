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Пловдив ще домакинства на Световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027-а

  • 9 авг 2026 | 12:46
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Пловдив ще домакинства на Световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027-а

Пловдив спечели домакинството на Световните първенства по гребане до 19 и до 23 години през 2027 година. Това обяви президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан по време на Вечерята на нациите, част от програмата на провеждащото се в момента Световно първенство за юноши и девойки до 19 години в града под тепетата.

На същото събитие по повод 50 години от Олимпийските игри в Монреал 1976 бяха отличени шампионките Светла Оцетова и Здравка Йорданова (двойка скул), Стоянка Груйчева и Сийка Келбечева -  Барбалова  (двойка без рулеви) и сребърните медалистки на четворка с рулеви Мария Модева, Рени Йорданова-Плачкова, Лиляна Васева, Гинка Гюрова и рулеви Капка Йорданова.

„Особено значимо е да обявим това събитие в момент, в който почитаме жените, чиито успехи помогнаха да бъде изградена историята на българското гребане. Техните постижения вдъхновиха поколения спортисти, а днес наследството им продължава да живее на място, което и до днес посреща най-добрите гребци в света“, заяви Ролан.

Той даде висока оценка на Пловдив като домакин на международни състезания и отбеляза, че градът многократно е доказвал способността си да организира надпревари от най-висок ранг. По думите му спортистите познават трасето като едно от най-справедливите и добре подготвени в света, а отборите и публиката могат да разчитат на организация на най-високо ниво.

„Събирането на световните първенства за мъже и жени до 19 и до 23 години превръща събитието в уникален празник на бъдещето на гребането. Над 1000 състезатели от повече от 60 държави ще пристигнат в Пловдив през следващото лято, като част от тях един ден ще се превърнат в олимпийски и световни шампиони“, добави президентът на Световното гребане.

Председателят на организационния комитет на гребните състезания в Пловдив Иван Попов също определи новината като повод за гордост за българския спорт.

„Докато отдаваме заслуженото на спортистите, помогнали на страната ни да заеме своето място в олимпийската история на гребането, с не по-малка гордост гледаме към бъдещето и към следващото поколение шампиони“, заяви Попов.

Той подчерта, че Пловдив вече се е утвърдил като един от домовете на международното гребане, а доверието на Световното гребане е признание за работата на организаторите, доброволците и цялата гребна общност.

„Благодарим на Световното гребане! Винаги сте добре дошли в България и Пловдив. Благодарни сме и на държавата и Община Пловдив за подкрепата, която ни позволява да осигурим възможно най-добрите условия за световното гребно семейство. Очакваме с нетърпение отново да посрещнем света в България през 2027 година“, допълни Иван Попов.

Двете световни първенства ще се проведат като две частично припокриващи се петдневни регати. Световното първенство по гребане за младежи и девойки до 19 години ще се състои от 27 до 31 юли 2027 г., а шампионатът за състезатели до 23 години ще бъде от 28 юли до 1 август 2027 г.

Очакванията са в двете първенства да участват над 1000 състезатели от повече от 60 държави.

Домакинството на двете световни първенства ще допълни богатата история на Пловдив в организирането на големи международни състезания по гребане. До 2027 година градът ще е приел общо 12 регати под егидата на Световното гребане.

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