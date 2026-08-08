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Румяна Стоянова се нареди пета в своя полуфинал на скиф на Световното за юноши и девойки в Пловдив

  • 8 авг 2026 | 11:20
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Румяна Стоянова се нареди пета в своя полуфинал на скиф на Световното за юноши и девойки в Пловдив

Българската скифьорка Румяна Стоянова завърши пета в своя полуфинал на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на Гребната база в Пловдив.

Стоянова даде време от 7:59.74 минути във втория полуфинал в дисциплината и остана извън първите три места, които дават право на участие във финал А. Така в неделя тя ще гребе във финал В – за разпределяне на местата от седмо до дванадесето.

Другият български представител на шампионата в днешния ден Даниел Маринов завърши на втора позиция във финал D в дисциплината скиф. Той финишира с време 7:31.81 минути, като в гонката бе изпреварен единствено от Вукашин Чакич от Сърбия.

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Снимки: Startphoto

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