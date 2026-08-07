Румяна Стоянова с победа и полуфинал на Световното по гребане в Пловдив

Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на Гребната база в Пловдив. Българската състезателка спечели своя четвъртфинал със силни последни метри и спря хронометъра на 7:53.38 минути.

17-годишната Стоянова се движеше трета на 500 и на 1000 метра, втора на 1500 метра, но в края успя да изпревари Петра Мардешич от Хърватия, която завърши на втората позиция. Трета в гонката се нареди Паскалина Муратиду от Гърция. Трите състезателки продължават напред към полуфиналите, които са в събота от 9:25 часа.

В същата дисциплина при юношите българския представител Даниел Маринов финишира пети в своя четвъртфинал и така не съумя да се класира за полуфиналите. Той ще гребе във финал D утре.

Дамската четворка скул на България в състав Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева спечели своя финал С с време 6:54.66 минути, като остави след себе си лодките на Австралия и Китай.

В същата дисциплина при юношите пък Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков се наредиха на трето място във финал С.

При четворките скул без рулеви Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров останаха четвърти във финал С, докато при двойките скул Илиан Николов и Петър Пенков заеха петата позиция във финал Е.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google