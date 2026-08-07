България кандидат за Евро 2028 по водна топка за мъже

България се кандидатира за домакинството на Европейското първенство по водна топка за мъже през 2028 година. Новината съобщи президентът на БФВТ Дарий Дановски пред журналисти във Варна днес. Градът е домакин на Евро 2026 за мъже до 20 години. Шампионатът ще бъде проведен в плувния комплекс „Приморски“ от 10-ти до 16-ти август.

„Официално подадохме кандидатурата на страната ни за Европейското първенство за мъже през 2028 година, като отново залагаме на Варна – заяви Дановски на пресконференция в Юнашкия салон, в която участваха също представители на българския национален отбор и на община Варна. - Градът разполага не само с идеална спортна инфраструктура: комплекс с два басейна с олимпийски размери на открито и с един закрит, разположени на брега на морето, но също така има дългогодишни традиции във водната топка, плюс многобройни привърженици на нашия спорт“.

Окончателният състав на българския отбор ще бъде обявен от треньора Жарко Петрович тази вечер. Сръбският специалист води подготвителен лагер с 18 ватерполисти в Кранево.

„Предстои ми тежък момент, защото в тимовия лист могат да бъдат 15 играчи, а абсолютно всички момчета тренираха усилено и са в отлична форма, напреднаха много и отборът е сплотен – каза Петрович. - Нашият тим ще е най-младият в шампионата, но ще играем за победата и в трите ни мача от първата фаза на състезанията. Вярвам, че няма да разочароваме хората, които ни подкрепят“.

„Хвърлихме огромни усилия в тренировките, всички сме супер добре подготвени и единни. С цялото си сърце се надявам да го покажем в мачовете ни, още повече, че голяма част от играчите сме от варненски клубове и ще играем буквално пред родна публика“, заяви капитанът и вратар на националния ни отбор Младен Димитров, състезател на КВТ „Комодор“ (Вн).

Директорът на общинското предприятие „Спорт-Варна“ Юрджан Ахмед пожела успех на отбора на България. Той подчерта и доброто взаимодействие между местната община и Българската федерация по водна топка по време на подготовката на шампионата.

Първият двубой на България ще е срещу Словения в понеделник, 10 август, от 20 часа, веднага след официалното откриване на европейското. Ден по-късно е мачът с Турция, а в сряда – с Франция. В шампионата участват най-силните 16 отбора от континента, а също през следващата седмица останалите европейски отбори ще мерят сили в турнир в Португалия.

Пълната програма на първенството и информация за билетите за състезанията са публикувани на официалните сайтове на БФВТ и European Aquatics, както и на техните страници в социалните мрежи.

В състезанията в плувния комплекс „Приморски“ ще участват най-силните 16 отбора от Европа. Съперници на България в група С са Словения, Турция и Франция.

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