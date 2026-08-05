С тържествена церемония на Римския стадион в Пловдив официално бе открито Световното по гребане за юноши и девойки до 19 години

С тържествена церемония на Римския стадион в Пловдив официално бе открито Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което ще се състои от 6 до 9 август на Гребната база в града.

В церемонията участваха министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева, президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан, заместник-кметът на Пловдив Николай Бухалов, президентът на Българската федерация по гребане Свилен Нейков, представители на всички отбори, състезатели и треньори.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов приветства присъстващите, като призова всички да "гребем в една посока".

„За мен е удоволствие да присъствам тук - в един от най-старите и най-красивите градове в България. Пожелавам на всички състезатели успех. Гребането може да бъде блестящ пример, защото всички сме в една лодка и е важно да гребем в една посока“, посочи министър Керязов.

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева пожела успех на състезателите в предстоящия шампионат.

„За мен, като председател на Българския олимпийски комитет, е огромна чест да бъда част от това престижно състезание, събрало най-добрите състезатели от цял свят. Нека това състезание да бъде най-успешният старт за всеки един от вас, защото вие сте в най-добрата възраст, която може да ви даде шанс да постигнете вашите мечти и да останете с най-добрите преживявания от този исторически град“, заяви Лечева.

Президентът на Световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан открои опита на Пловдив като домакин на големи състезания в гребането в последните години.

„Световното гребане е обратно в Пловдив и е щастливо да се върне в град, който се превърна в толкова познат и надежден дом на световното гребане. Пловдив има впечатляваща история при домакинството на големи първенства в гребането. Преди месец бяхме тук за Световната купа за мъже и жени, а сега се завръщаме, за да почетем следващото поколение в нашия спорт“, заяви Ролан и пожела успех на всички състезатели в предстоящото световно първенство.

Заместник-кметът на Пловдив и двукратен олимпийски шампион от Игрите в Барселона през 1992 година Николай Бухалов пък благодари на Световното гребане, че отново се завръща в Пловдив.

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„Искам да благодаря на Световното гребане, че за пореден път се завръща в Пловдив, което е висока оценка за нас като домакини на мероприятия от подобен тип. Пловдив има богата спортна история. Гребането в Пловдив също има богата история. Този гребен канал е най-бързият в света. Пожелавам ви да дадете най-добрите резултати, да продължите в този дух и това да бъде стартът във вашата спортна кариера“, обърна се към присъстващите Бухалов.

Общо 655 състезатели от 54 държави ще се борят за медалите в 14 класа лодки на Световното първенство по гребане до 19 години в Пловдив. Българските лодки на планетарния шампионат ще са 6, като общо 16 състезатели ще представляват България на предстоящото първенство.

При юношите за България ще гребат: Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул) и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При дамите за България ще се състезават: Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).

Гонките от първенството започват в четвъртък, а входът за зрителите на Гребния канал по време на цялото първенство ще е свободен.

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Снимки: Sportal.bg