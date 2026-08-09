Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти в гребането

Почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти в гребането

  • 9 авг 2026 | 10:52
  • 595
  • 0
Почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти в гребането

Световното гребане, Българската федерация и организационният комитет на международните домакинства в Пловдив почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти на България в гребането.

Точно преди 50 години на Олимпийските игри в Монреал 1976 гребането за първи път включва жени в олимпийската си програма. Светла Оцетова и Здравка Йорданова на двойка скул стават първите български златни олимпийски медалисти в гребането. Минути по-късно Стоянка Груйчева и Сийка Келбечева - Барбалова също печелят злато в дисциплината двойка без рулеви.

Междувременно Гинка Гюрова, Лиляна Васева, Рени Йорданова - Плачкова, Мария Модева и Капка Панайотова завоюват сребърните медали в дисциплината четворка с рулеви.

Деветте български гребкини получиха почетни плакети от президента на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков и председателя на Организационния комитет в Пловдив Иван Попов. Те отдадоха почит на пионерите, променили историята на женското гребане.

„Златните момичета“ на българското гребане бяха аплодирани от представители на всички страни, участващи на Световното първенство за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, съдии и цялото ръководство на Световното гребане. Това се случи на специална церемония на традиционната Вечеря на нациите на планетарния шампионат в Пловдив.

Здравка Йорданова пък връчи на колежките си специално изработени реплики на медалите от 1976 година.

Свилен Нейков благодари на Жан-Кристоф Ролан и целия екип на Световното гребане за дългогодишната подкрепа и възможността заедно да отбележат този исторически момент.

„Връщайки се половин век назад, ние се гордеем, че България е част от световната история на гребането. Гордеем се да сме днес заедно и да презентираме на света нашите олимпийски медалистки“, заяви Свилен Нейков.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Румяна Стоянова се нареди пета в своя полуфинал на скиф на Световното за юноши и девойки в Пловдив

Румяна Стоянова се нареди пета в своя полуфинал на скиф на Световното за юноши и девойки в Пловдив

  • 8 авг 2026 | 11:20
  • 661
  • 0
България кандидат за Евро 2028 по водна топка за мъже

България кандидат за Евро 2028 по водна топка за мъже

  • 7 авг 2026 | 18:37
  • 1237
  • 0
Румяна Стоянова с победа и полуфинал на Световното по гребане в Пловдив

Румяна Стоянова с победа и полуфинал на Световното по гребане в Пловдив

  • 7 авг 2026 | 12:59
  • 690
  • 0
Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на Световното в Пловдив

Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на Световното в Пловдив

  • 6 авг 2026 | 17:16
  • 888
  • 0
С тържествена церемония на Римския стадион в Пловдив официално бе открито Световното по гребане за юноши и девойки до 19 години

С тържествена церемония на Римския стадион в Пловдив официално бе открито Световното по гребане за юноши и девойки до 19 години

  • 5 авг 2026 | 20:32
  • 4964
  • 0
Плувците с амбиции за финали и подобряване на личните постижения в Париж

Плувците с амбиции за финали и подобряване на личните постижения в Париж

  • 5 авг 2026 | 18:29
  • 2908
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 17758
  • 88
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 15716
  • 100
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27272
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13345
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 11110
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6270
  • 8