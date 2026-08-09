Почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти в гребането

Световното гребане, Българската федерация и организационният комитет на международните домакинства в Пловдив почетоха първите олимпийски шампиони и медалисти на България в гребането.

Точно преди 50 години на Олимпийските игри в Монреал 1976 гребането за първи път включва жени в олимпийската си програма. Светла Оцетова и Здравка Йорданова на двойка скул стават първите български златни олимпийски медалисти в гребането. Минути по-късно Стоянка Груйчева и Сийка Келбечева - Барбалова също печелят злато в дисциплината двойка без рулеви.

Междувременно Гинка Гюрова, Лиляна Васева, Рени Йорданова - Плачкова, Мария Модева и Капка Панайотова завоюват сребърните медали в дисциплината четворка с рулеви.

Деветте български гребкини получиха почетни плакети от президента на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, президента на Българската федерация по гребане Свилен Нейков и председателя на Организационния комитет в Пловдив Иван Попов. Те отдадоха почит на пионерите, променили историята на женското гребане.

„Златните момичета“ на българското гребане бяха аплодирани от представители на всички страни, участващи на Световното първенство за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, съдии и цялото ръководство на Световното гребане. Това се случи на специална церемония на традиционната Вечеря на нациите на планетарния шампионат в Пловдив.

Здравка Йорданова пък връчи на колежките си специално изработени реплики на медалите от 1976 година.

Свилен Нейков благодари на Жан-Кристоф Ролан и целия екип на Световното гребане за дългогодишната подкрепа и възможността заедно да отбележат този исторически момент.

„Връщайки се половин век назад, ние се гордеем, че България е част от световната история на гребането. Гордеем се да сме днес заедно и да презентираме на света нашите олимпийски медалистки“, заяви Свилен Нейков.

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