Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на Световното в Пловдив

Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което започна днес на Гребната база в Пловдив.

Даниел Маринов завърши четвърти в своята четвърта серия на скиф, а в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова се нареди трета във втората серия и така и двамата продължават напред към четвъртфиналите, които са в петък. Стоянова ще стартира в четвъртфинал 3 от 10:20 часа, докато гонката на Маринов започва в 10:31 часа.

С тържествена церемония на Римския стадион в Пловдив официално бе открито Световното по гребане за юноши и девойки до 19 години

При четворките скул без рулеви Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров финишираха пети в серията си и отидоха във финал С, който започва в 9:45 часа.

Пет минути след тях във финал С ще участва и женската четворка скул на България в състав Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева, които завършиха на пета позиция в серията си.

Българската четворка скул при мъжете Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков също е на финал С след пето място в серията си. В петък те излизат на канала в 9:55 часа.

При двойките скул Илиан Николов и Петър Пенков завършиха пети в своята серия и ще гребат във финал Е, който е в 9:10 часа утре.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto