Иван Кочев: Хубаво е, че бихме, продължаваме да работим

Марица (Милево) надви в Димитровград едноименния тим с 1:0. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) бие в Димитровград с късен гол

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Едва първи официален мач е и не могат да се правят генерални изводи. Но съм доволен от победата и от дисциплината, която момчетата демонстрираха почти през целия двубой. Като за първи мач, радващото е, че си тръгнахме с трите точки. Според мен спечелихме напълно заслужено. Контролирахме двубоя и не позволихме на домакините да ни застрашат кой знае колко опасно. Макар че и те имаха шансове да отбележат гол и то преди нас. Имам някои леки забележки в защита, въпреки че не допуснахме гол. Със сигурност трябва да поработим още в офанзивен план. Иска ми се да бъдем още по-концентрирани в последното подаване и най-вече в завършващата фаза. Защото организираме добри атаки, създаваме положения, но трябва да повишим ефективността пред гола“.

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