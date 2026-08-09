Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Милево)
  3. Иван Кочев: Хубаво е, че бихме, продължаваме да работим

Иван Кочев: Хубаво е, че бихме, продължаваме да работим

  • 9 авг 2026 | 13:09
  • 831
  • 1
Иван Кочев: Хубаво е, че бихме, продължаваме да работим

Марица (Милево) надви в Димитровград едноименния тим с 1:0. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) бие в Димитровград с късен гол
Марица (Милево) бие в Димитровград с късен гол

Иван Кочев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Едва първи официален мач е и не могат да се правят генерални изводи. Но съм доволен от победата и от дисциплината, която момчетата демонстрираха почти през целия двубой. Като за първи мач, радващото е, че си тръгнахме с трите точки. Според мен спечелихме напълно заслужено. Контролирахме двубоя и не позволихме на домакините да ни застрашат кой знае колко опасно. Макар че и те имаха шансове да отбележат гол и то преди нас. Имам някои леки забележки в защита, въпреки че не допуснахме гол. Със сигурност трябва да поработим още в офанзивен план. Иска ми се да бъдем още по-концентрирани в последното подаване и най-вече в завършващата фаза. Защото организираме добри атаки, създаваме положения, но трябва да повишим ефективността пред гола“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

  • 9 авг 2026 | 10:24
  • 3494
  • 8
Черно море продължава да развива младите си таланти

Черно море продължава да развива младите си таланти

  • 9 авг 2026 | 10:12
  • 1313
  • 0
Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

  • 9 авг 2026 | 10:06
  • 10665
  • 2
Гочето на 80!

Гочето на 80!

  • 9 авг 2026 | 09:41
  • 4340
  • 9
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27431
  • 2
Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

  • 9 авг 2026 | 07:28
  • 11807
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 17996
  • 94
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 15899
  • 100
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27431
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13500
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 11291
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6328
  • 8