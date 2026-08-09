От Бенфика проговориха за евентуалната раздяла с Трубин

Старши треньорът на Бенфика Марко Силва коментира ситуацията около украинския вратар Анатолий Трубин на фона на слуховете за евентуалното напускане на играча.

O treinador das águias não revelou quem será o titular frente ao Académico de Viseu, depois de Samuel Soares ter ocupado a baliza no duelo europeu com o Hearts, em detrimento de Trubin. 👀🔴#Benfica #MarcoSilva #Trubin #SamuelSoares pic.twitter.com/jejzWleOTL — A BOLA (@abolapt) August 9, 2026

„Що се отнася до трансферния пазар, той не влияе на решенията ми като треньор. Казах това преди няколко седмици относно Антонио Силва и тук не би трябвало да е по-различно. Отборът ще бъде съставен от играчи на Бенфика, фокусирани върху клуба и целта за този сезон - в клуб, който не е печелил титла от три години. Там трябва да бъде фокусът. Трансферният пазар има влияние, докато е отворен, но като треньор трябва да се уверя, че играчите са фокусирани върху целите си. Що се отнася до трансферния пазар, няма сериозни дискусии“, каза Силва.

Ювентус иска Трубин

По-рано се съобщаваше, че Трубин може да напусне Бенфика това лято, като възможна дестинация е италианският гранд Ювентус. Украинецът започна сезона в титулярния състав, но остана на пейката в мача от квалификациите за Лига Европа срещу Хартс, завършил с 6:1, докато Самуел Соареш започна като титуляр.

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