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  3. От Бенфика проговориха за евентуалната раздяла с Трубин

От Бенфика проговориха за евентуалната раздяла с Трубин

  • 9 авг 2026 | 08:24
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От Бенфика проговориха за евентуалната раздяла с Трубин

Старши треньорът на Бенфика Марко Силва коментира ситуацията около украинския вратар Анатолий Трубин на фона на слуховете за евентуалното напускане на играча.

„Що се отнася до трансферния пазар, той не влияе на решенията ми като треньор. Казах това преди няколко седмици относно Антонио Силва и тук не би трябвало да е по-различно. Отборът ще бъде съставен от играчи на Бенфика, фокусирани върху клуба и целта за този сезон - в клуб, който не е печелил титла от три години. Там трябва да бъде фокусът. Трансферният пазар има влияние, докато е отворен, но като треньор трябва да се уверя, че играчите са фокусирани върху целите си. Що се отнася до трансферния пазар, няма сериозни дискусии“, каза Силва.

Ювентус иска Трубин
Ювентус иска Трубин

По-рано се съобщаваше, че Трубин може да напусне Бенфика това лято, като възможна дестинация е италианският гранд Ювентус. Украинецът започна сезона в титулярния състав, но остана на пейката в мача от квалификациите за Лига Европа срещу Хартс, завършил с 6:1, докато Самуел Соареш започна като титуляр.

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