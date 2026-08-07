Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова с историческо бягане за България в смесената щафета на 4 по 100 метра на Световното

Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова записаха историческо бягане за България в смесената щафета на 4 по 100 метра на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн (САЩ). Българският квартет даде време от 43.73 секунди, като постижението е национален рекорд както за юноши и девойки под 20 години, така и за мъже и жени.

Смесената щафета 4 по 100 метра е една от най-новите дисциплини в леката атлетика. Тя направи своя глобален дебют на Световното първенство по щафети в Гуанджоу през май 2025-а, когато Канада спечели първата титла в историята с 40.30 секунди. Световната атлетика предвиди признаването на официални световни рекорди в дисциплината от 1 януари 2026-а и към момента е 39.62 секунди на Ямайка.

Дисциплината бързо намери място в програмата на големите форуми. От 2026-а беше фиксиран ред на бягане мъж - жена - мъж - жена. Именно в Орегон 2026 смесената щафета 4 по 100 метра е включена за първи път в историята на световните първенства под 20 години.

У нас дисциплината беше част от националното първенство за мъже и жени. Първият шампион на България в смесената щафета е Атлетик-София с 44.86 секунди в състав Васил Попов, Силви Иванова, Васил Георгиев, Йоанна Цончева, съобщават от БФЛА.

Снимка: БФЛА

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