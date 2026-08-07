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Харисън оглави световната ранглиста за сезона в скока на височина

  • 7 авг 2026 | 11:15
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Харисън оглави световната ранглиста за сезона в скока на височина

Американецът Джувон Харисън постигна най-добър резултат в света за сезона от 2.34 метра, за да спечели първото издание на лекоатлетическия фестивал в Монако в сряда. Олимпийският шампион от Катар Мутаз Баршим завърши на девето място в елитното състезание в скока на височина, проведено на пристанището "Еркюл“.

Събитието беше част от What Gravity Tour – международната верига за висок скок, основана от Баршим през 2025 г., за да популяризира дисциплината чрез самостоятелни състезания.

Харисън беше единственият атлет, който преодоля 2.34 м, завършвайки доминантното си представяне срещу силна конкуренция от 10 скачачи от световна класа. Неговият сънародник Тайъс Уилсън зае второто място с личен рекорд от 2.30 м, докато италианецът Кристиан Фалоки се нареди трети след успешен опит на 2.27 м.

Баршим преодоля 2.10 м, преди да отпадне от надпреварата. Катарецът влезе в състезанието с най-добро постижение за сезона от 2.27 м, но не успя да се бори за място на подиума.

За разлика от традиционните лекоатлетически турнири, еднодневният фестивал беше посветен изцяло на високия скок, събирайки някои от водещите световни специалисти, включително Харисън, Уилсън, Ромейн Бекфорд и Баршим.

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Снимки: Imago

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