Кийли Ходжкинсън е готова отново да докаже, че е "златното" момиче на атлетиката

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън претърпя две поредни поражения този сезон, но е насочила поглед към златото на Европейското първенство по лека атлетика. Ходжкинсън не е свикнала да бъде на второ място на британската атлетическа сцена, но след лятото на Джош Кър, тя е готова да се превърне в кралицата на Бирмингам.

Кър обра заглавията и влезе в историята, като свали 27-годишния световен рекорд в бягането на една миля на Диамантената лига в Лондон миналия месец. И макар че първата победа на Ходжкинсън на открито за сезона, дошла само минути по-късно, едва ли може да се определи като незначително събитие, тя не успя да постигне ефекта, който иначе би имала.

Въпреки това Ходжкинсън е “златното” момиче на Великобритания, олимпийска шампионка на 800 метра от Париж преди две лета, както и световна рекордьорка на 800 метра в зала и шестата най-бърза жена в историята.

Кър разказва брилянтна история – и може да я подкрепи с титла от Игрите на Британската общност на родна земя в Глазгоу – но Ходжкинсън е най-великата атлетка, представяла Великобритания след сър Мо Фара и Джесика Енис-Хил.

И след като започна лятото с две поредни загуби на 800 метра, тя е готова да покаже, че когато става въпрос за състезания от голям шампионат – по-конкретно Европейското първенство по лека атлетика на стадион “Алекзандър“ в Бирмингам – няма по-добра от нея.

Тя заяви: “Бирмингам е важната част сега, така че наистина го очаквам с нетърпение. Състезанията на първенства са много по-различни от тези във веригата. Вероятно ще има три бягания в три дни, което е съвсем различно. Няма да има пейсмейкъри, времената нямат значение, всичко е свързано със състезателния дух и справянето с напрежението.“

“Знам, че тренировките ми вървят много добре. Винаги съм казвала, че черпя голяма част от увереността си от тренировките, защото знам на какво съм способна. Състезанията на шампионати са просто различна нагласа. Във веригата всички гонят времена, но на първенствата всичко започва от нулата. Влизала съм като номер едно и не съм печелила, а съм влизала като осма в ранглистата и съм си тръгвала с медал. Това го прави вълнуващо.“

Бягането на 800 метра при жените има потенциала да бъде най-доброто състезание на цялото първенство, въпреки че Ходжкинсън не е фаворит, предвид формата на швейцарката Одри Веро този сезон.

Швейцарската звезда стана едва третата атлетка в историята, която пробяга 800 метра за под 1:54 мин, побеждавайки Ходжкинсън в Стокхолм в началото на юни, преди да повтори постижението си в Париж три седмици по-късно.

Трябва да се отбележи, че преди тези две бягания никоя жена не го беше постигала, откакто Ярмила Кратохвилова постави световния рекорд през 1983 г. – най-дълго задържалият се рекорд в спорта.

За много наблюдатели именно Ходжкинсън изглеждаше най-вероятният кандидат да подобри този рекорд след световната си титла в зала през март. Тя дойде със световен рекорд на закрито – постижение, поставено по съвпадение в деня, в който Ходжкинсън е родена.

Но за разлика от Кър, който обяви решението си да атакува световния рекорд на миля месеци по-рано, преди да го постигне, Ходжкинсън има много по-различен подход.

“Всеки спортист трябва да намери това, което работи за него. Този подход очевидно работи за Джош. Той не се състезава много често и го прави, когато е готов.“

“Аз също не се състезавам толкова често, но съм в най-добрата си форма, когато съм спокойна и се забавлявам. Това е моят приоритет, а каквото дойде от това, дойде.“

“Дори не знам какво ще правя следващата седмица, камо ли след пет месеца. Просто не работя по този начин.“

Ако формата на Веро не може да бъде по-добра, то Ходжкинсън трябваше да се справи с най-необичайната спънка в подготовката си за Бирмингам.

Докато прекарваше финалния етап преди Eвропейското на тренировъчен лагер в Португалия, лятото на Ходжкинсън бе нарушено от падане по време на тренировка върху метална решетка, което я остави с наранени колене за състезание в Юджийн (Орегон), където световната шампионка Лилиан Одира я победи.

По време на състезанието си в Лондон превръзките най-накрая бяха изчезнали, въпреки че последиците все още се усещаха.

След успеха си в Лондон тя каза: “Преди „Префонтейн Класик“ (в Юджийн) имах спречкване с метална решетка. Просто разпусках след тренировка. На пода имаше метална мрежа, за да не се подхлъзват хората, и един ъгъл стърчеше. Спънах се и коленете ми се удариха право в него. Откъсна парчета и от двете ми колене; изобщо не беше красива гледка.“

Най-накрая се чувстват добре. Свалих лепенките по-рано тази седмица, което е положително. Беше нещастен момент, но нямаше какво много да направя. Просто трябваше да се справя и да го преодолея.“

“Вероятно това ми даде малко по-различна гледна точка. Понякога просто трябва да се наслаждаваш, да се отпуснеш и да се забавляваш. Тогава се представям най-добре. Просто искам да бягам свободно и да видя какво ще се случи.“

С нова перспектива и напълно възстановени колене, Кийли Ходжкинсън е готова да напомни на всички, че е най-голямата звезда на леката атлетика в страната си и че бягането на 800 метра е нейната запазена територия.

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Снимки: Gettyimages