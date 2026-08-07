Олислагерс се присъединява към Магучих на Диамантената лига в Силезия

Световната шампионка Никола Олислагерс и световната рекордьорка Ярослава Магучих ще напишат следващата глава от епичното си съперничество в скока на височина по време на Диамантената лига в Силезия на 23 август.

Австралийката Олислагерс ще се присъедини към Магучих в звезден състав от световни атлети на полския турнир, който вече може да се похвали с имена като Джа'Кобе Тарп, Джулиън Алфред, Шерика Джаксън и Мондо Дуплантис.

През последните години австралийката Олислагерс и украинката Магучих доминират в скока на височина при жените, като си поделят почти всички големи международни титли в едно от най-завладяващите съперничества в спорта.

Магучих е действаща олимпийска шампионка и световна рекордьорка, беше коронясана за световна шампионка през 2023 г. и държеше титлата от Диамантената лига три поредни години от 2022 до 2024 г.

Нейната доминация най-накрая беше прекъсната миналата година, когато Олислагерс я победи както за титлата от Диамантената лига, така и за световната титла в рамките на няколко седмици.

Австралийката постави нов рекорд на Океания от 2.04 м, за да спечели Диамантения трофей в Цюрих миналия септември, преди да вземе златото на Световното първенство в Токио.

Съперничеството продължи и през този сезон, като почти нищо не разделя двете водещи звезди в скока на височина при жените.

Магучих победи Олислагерс за световната титла в зала в Полша през март, преди Олислагерс да спечели първата им битка в Диамантената лига за 2026 г. в Лондон миналия месец.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages