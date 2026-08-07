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Звезда на Дукати призна, че една от контузиите му е "малко по-сериозна от очакваното"

  • 7 авг 2026 | 11:02
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Пилотът на VR46 Дукати Фабио Ди Джанантонио призна, че едно от падането му по време на Гран При на Германия е било „малко по-сериозно от очакваното“, тъй като му е причинило фрактура на лакътя.

Италианецът претърпя тежък инцидент в неделя сутринта на „Заксенринг“, преди да падне отново в основното състезание. Вече носейки контузия на пръста след ужасяващия инцидент с участието на Алекс Маркес и Педро Акоста в Каталуния, Ди Джанантонио заяви в четвъртък на „Силвърстоун“, че е счупил лакътя си в Германия.

„Сега е по-добре. Връща се към нормалното. Да, е, по-малко е „извънземна“ от преди, знаете, но да, започна да се сгъва, така че се оправя.

„Също така, лакътят в крайна сметка се оказа малко по-сериозен от очакваното след падането на „Заксенринг“ сутринта; имах малка фрактура там, за която трябваше да изчакам зарастването на няколко шева“, обясни Ди Джанантонио.

„Просто, знаете ли, претърпях наистина голямо падане. Имах болки тук и там по тялото. Така че, честно казано, не бях 100% концентриран и тази малка грешка в състезанието провали цялото състезание“, добави още той.

„Нямам търпение да се върна на пистата. MotoGP ми липсваше, а и с новите правила наистина не искам този сезон да свършва, защото искам да продължа да карам този мотор, а на такива писти би било невероятно.

„Мисля, че Априлия ще имат нещо повече, но на всички писти, на които сме били, те винаги са имали нещо повече, но в крайна сметка ще се опитаме да дадем максимума от себе си“, завърши италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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