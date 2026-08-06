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  3. Янев определи групата на ЦСКА за мача с Макаби

Янев определи групата на ЦСКА за мача с Макаби

  • 6 авг 2026 | 13:46
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Слушай на живо: Макаби (Тел Авив) - ЦСКА

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния първи двубой срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа. Мачът стартира в 19:00 ч. българско време на стадион „Аджарабет Арена“ в Батуми, Грузия.

Аут от състава е едно от новите попълнения Тамиму Уору.

Групата на ЦСКА:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов, Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Факундо Родригес, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Бруно Жордао, Макс Ебонг, Стефано Сенси, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Исак Соле, Джеймс Ето’о, Мохамед Брахими, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

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